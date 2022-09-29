У Миколаєві пролунав гучний вибух

У Миколаєві сьогодні вдень 29 вересня пролунав гучний вибух. Одразу після нього в обласному центрі було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НікВести .

Поки що про наслідки вибуху в місті та про постраждалих нічого не повідомляється. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укритті.