Ф'юрі відновив переговори про бій з командою Джошуа та озвучив грубе прохання до Усика

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжив епатувати публіку та потенційних суперників на фоні складних перемовин про організацію поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена .

"Циганський Король" записав відеозвернення до співвітчизника, якого двічі побив українець Олександр Усик. Він погодився відновити переговори про "Бій за Британію" на прохання промоутера Френка Воррена.

"Я заклався з Френком, що незалежно від запропонованих умов, ти не приймеш цей бій. Тож вирішуй, або я виграю цей спір, а ти виставиш себе боягузом публічно, або запроси своїх юристів і команду сьогодні до телефонних перемовин зі мною", – заявив Ф'юрі.

За словами 34-річного боксера, його команда вже домовилася про умови бою з провідними мовниками. Зокрема, права на показ поєдинку належатимуть BT, DAZN та ESPN. Проект договору про титульний бій на грудень Джошуа отримав 2 тижні тому.

Згодом Ф'юрі окремо звернувся до Усика. "Циганський Король" вирішив дорікнути українському чемпіону за бажання допомогти Ей Джею в підготовці до потенційного поєдинку з володарем титулу WBC.

"Можливо, ти позичиш йому свої яйця, середньоваговику? Не будь боягузом, як твій великий друг", – заявив Ф'юрі.

На початку тижня 34-річний британець оголосив про неможливість проведення бою з Джошуа. Потенційний суперник надто довго роздумував над умовами контракту на титульний поєдинок у грудні.