Сенат США схвалив виділення 12,4 млрд доларів Україні

Сенат США проголосував за виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Передбачається, що 7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.

Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США у новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.

Законопроект ще має підтримати Палата представників, де голосування призначено на п'ятницю, 30 вересня.