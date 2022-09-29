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Сенат США схвалив виділення 12,4 млрд доларів Україні

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Вашингтон, Четвер 29 вересня 2022 22:17
Сенат США схвалив виділення 12,4 млрд доларів Україні Фото: сенат США проголосував за виділення Україні 12,4 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенат США проголосував за виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Передбачається, що 7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.

Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США у новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.

Законопроект ще має підтримати Палата представників, де голосування призначено на п'ятницю, 30 вересня.

Раніше ми писали, що американські законодавці включили 12,4 млрд додаткової допомоги Україні до проекту державного бюджету.

Також РБК-Україна писала про те, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. У пакет, крім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари.

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