ЗСУ зупинили просування ворожої розвідки на Сіверському напрямку: подробиці
Українські прикордонники зупинили просування розвідки російських окупантів на Сіверському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, у ДПСУ розповіли, що вчора вдень супротивник намагався розвідати підходи до українських позицій за допомогою безпілотника. Проте українським військовим удалося ліквідувати ворожий БПЛА.
Крім того, до наглядових постів намагалися підійти 2 групи наземної розвідки окупантів, які також було зупинено.
Нагадаємо, в районі Майорська на Донеччині ЗСУ знищили близько 300 росіян, які готувалися до нападу.
Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже понад 70 тисяч своїх солдатів. Лише минулої доби ЗСУ ліквідували півтисячі окупантів.
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