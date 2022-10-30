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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливі майбутні дії Росії

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Київ, Неділя 30 жовтня 2022 18:10
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливі майбутні дії Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили можливі майбутні дії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України.

"Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора", - йдеться у заяві президента, яку наводить його прес-служба.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Ставки:

  • детально зупинилися на питанні забезпечення української армії боєприпасами та ремонту військової техніки;
  • докладно проаналізували вже зроблені для захисту інфраструктурних та енергетичних об'єктів кроки.

"Вистоїмо. Доведемо усьому світу, що ми незламні", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в ході минулого засідання особливу увагу приділили питанню відновлення об'єктів енергетики після атак російських окупантів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що росіяни б'ють енергетичною інфраструктурою України, тому що нічого не можуть досягти на полі бою.

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