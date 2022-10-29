Словенія вже передала Україні майже 30 танків

Словенія виконала свою частину угоди із Німеччиною. В Україну прибула партія 28 танків М-55С, які передадуть на потребу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24ur .

Стало відомо, що партію військової техніки помітили на залізничній станції Цельє. Під чорним брезентом ховалися 28 танків М-55С, які досі перебували у резерві словенської армії, але тепер вони посилять оборону України у війні.

До цього Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A. У Міноборони Словенії виданню підтвердили, що танки успішно передані Україні.

"Це 28 танків М-55С, які ми обіцяли в обмін на 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи", - йдеться у повідомленні.

Німеччина має надати Словенії 40 транспортних машин, які також будуть служити для захисту та порятунку. Угоду про заміну прем'єр-міністр Роберт Голоб та канцлер ФРН Олаф Шольц уклали у вересні.

Танки М-55С - це бойові гусеничні машини з динамічним захистом та потужним озброєнням, призначені для знищення живої сили, бронетехніки та інших бойових машин противника