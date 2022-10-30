ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ готуються до відведення артилерії з правобережжя Херсонської області, - Генштаб

Новость на русском →
Херсон, Неділя 30 жовтня 2022 18:49
Війська РФ готуються до відведення артилерії з правобережжя Херсонської області, - Генштаб Фото: російські військові готуються до відведення артилерії на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові готуються до відведення артилерійських підрозділів із правобережної частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, підрозділи ствольної та реактивної артилерії, що звільнилися, можуть перекинути на інші напрямки, на яких противник може зміцнювати свою лінію оборони.

Раніше стало відомо, що російські військові будують нові рубежі оборони на лівому березі Херсонської області та переформатують підрозділи.

Також ми писали, що росіяни вже проводять евакуацію місцевих жителів із лівобережної частини Херсонської області. Так, примусові заходи вживають мешканців Нової Каховки. До того ж окупанти в Херсоні закривають аптеки та магазини, щоб мешканці покинули місто.

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війська РФ Херсонська область
NEWS
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік