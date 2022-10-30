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Пориви вітру та невеликий дощ: прогноз погоди на завтра

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 15:08
Пориви вітру та невеликий дощ: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні завтра очікується невеликий дощ та вітер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 31 жовтня, в Україні місцями очікується невеликий дощ. Також українців попередили про можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра на більшості території України без опадів. Проте вдень у Донецькій та Луганській областях прогнозується невеликий дощ. Вночі опади можливі на всій Лівобережній Україні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у середньому +4 +9 градусів, а вдень +8 +13 градусів. В Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях вдень до +14 +19 градусів.

У північно-східній частині країни вночі стовпчики термометрів покажуть +1 +6 градусів, а вдень +5 +10 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі у Києві температура очікується у межах +5 +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +10 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дал прогноз на зиму, заявивши, що вона може бути теплішою, ніж попередня.

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