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Україна підтвердила визволення з російського полону понад 50 людей

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Субота 29 жовтня 2022 15:26
Україна підтвердила визволення з російського полону понад 50 людей Фото: Україна підтвердила звільнення з російського полону понад 50 захисників (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 29 жовтня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 52 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

За його словами, Україна звільнила з ворожого полону 12 бійців Нацгвардії, включаючи двох "азовців", 18 військовослужбовців ВМС, 8 прикордонників, 9 тероборонців, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

"Додому повертаються захисники "Азовсталі", захисники Маріуполя і люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового госпіталю Маріуполя, який був на "Азовсталі", та молодого військового хірурга 65-ї військової мобільної лікарні. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно визволили з полону, та добровольця з Маріуполя з символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - деталізував керівник ОП.

Також він додав, що додому повертаються військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

За словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, звільненим захисникам найближчим часом нададуть необхідну медичну допомогу.

При цьому в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додають, що наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, а найстаршому - 56 років. Частина захисників має бойові поранення або хронічні хвороби.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, так званий голова "ДНР" Денис Пушилін розповів, що Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 50 на 50.

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