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Буданов про наступ на Крим: це станеться наступного року

Новость на русском →
Субота 29 жовтня 2022 13:34
Буданов про наступ на Крим: це станеться наступного року Фото: голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов (gur.mil.gov)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував наступ ЗСУ на окупований Крим. За його словами, це станеться вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю виданню The Drive .

На запитання, коли Україна може розпочати наступ на Крим і скільки часу знадобиться на те, щоб повернути півострів, Буданов сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Голова української розвідки відмовився називати конкретний період наступу.

"Я утримаюся від цього, вибачте", - відповів він на запитання, коли саме це може статися.

Нагадаємо, за прогнозами Буданова, операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.

Він наголосив, що в окупованому Херсоні знаходяться найбільш підготовлені та боєздатні російські військові. За попередніми оцінками, угруповання російських військ на південному напрямку налічує близько 40 тисяч осіб.

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