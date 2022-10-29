Буданов про наступ на Крим: це станеться наступного року

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував наступ ЗСУ на окупований Крим. За його словами, це станеться вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю виданню The Drive .

На запитання, коли Україна може розпочати наступ на Крим і скільки часу знадобиться на те, щоб повернути півострів, Буданов сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Голова української розвідки відмовився називати конкретний період наступу.

"Я утримаюся від цього, вибачте", - відповів він на запитання, коли саме це може статися.