Зеленський назвав перший крок для переговорів з РФ
Першим кроком до мирних переговорів України та Росії має бути вихід окупаційних військ з нашої території.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.
"Мені в цілому вже складно сказати хто такий президент Путін або що це. Путін сьогодні - це коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом Путін, який йде агресивними кроками по знищенню нації", - сказав він.
Президент наголосив, що Україна не готова говорити сьогодні з Путіним та загалом з таким режимом і підходом неповаги суверенітету та свободи. Так, неповага проявляється як мінімум у тому, що російські військові знаходяться на території нашої держави та вбивають тут.
"Тож, перший повинен бути крок - вийти з наших територій", - зазначив він.
При цьому Зеленський додав, що подальша розмова буде залежити і від того, як саме росіяни покинуть нашу країну. Так, якщо окупанти вийдуть після того, як їх відтіснять наші захисники - це один формат діалогу. А якщо загарбники самі покинуть наші землі - буде більш м'який перехід від війни до дипломатії.
"Тут залежить від військово-політичного керівництва РФ, що вони вибирають. При чому, вони це обирають не для нас. Вони обирають формат діалогу для свого суспільства, скілька років після війни воно буде ізольовано від світу - 10-20 або 100 років. Бо коли у тебе руки в крові - ніхто не хоче тиснути тобі руку, а відмитися дуже складно", - зазначив президент.
Раніше Зеленський повідомляв, що Росія схиляє Україну до переговорів, але висуває свої загарбницькі умови.
Також зазначимо, що після звинувачень міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо нібито намірів України створити якусь "брудну бомбу" керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що попри постійні залякування, РФ вже ніхто не боїться, а ось самі росіяни - "слабкі боягузи", які хочуть переговорів з Україною, бо це єдиний спосіб "зупинити свій крах".
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