Зеленський назвав перший крок для переговорів з РФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

"Мені в цілому вже складно сказати хто такий президент Путін або що це. Путін сьогодні - це коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом Путін, який йде агресивними кроками по знищенню нації", - сказав він.

Президент наголосив, що Україна не готова говорити сьогодні з Путіним та загалом з таким режимом і підходом неповаги суверенітету та свободи. Так, неповага проявляється як мінімум у тому, що російські військові знаходяться на території нашої держави та вбивають тут.

"Тож, перший повинен бути крок - вийти з наших територій", - зазначив він.

При цьому Зеленський додав, що подальша розмова буде залежити і від того, як саме росіяни покинуть нашу країну. Так, якщо окупанти вийдуть після того, як їх відтіснять наші захисники - це один формат діалогу. А якщо загарбники самі покинуть наші землі - буде більш м'який перехід від війни до дипломатії.

"Тут залежить від військово-політичного керівництва РФ, що вони вибирають. При чому, вони це обирають не для нас. Вони обирають формат діалогу для свого суспільства, скілька років після війни воно буде ізольовано від світу - 10-20 або 100 років. Бо коли у тебе руки в крові - ніхто не хоче тиснути тобі руку, а відмитися дуже складно", - зазначив президент.