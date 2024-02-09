Знову понад 900 за добу. Втрати РФ перевищили 393 тисяч військових

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 9 лютого (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 9 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 393 290 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 ББМ, 24 артсистеми та 18 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 393290 (+910) осіб ліквідовано;

танків - 6385 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 11921 (+22) од.;

артилерійських систем - 9435 (+24) од.;

РСЗВ - 981 (+1) од.;

засоби ППО - 666 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7209 (+18) од.;

крилаті ракети - 1881 (+1) од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12551 (+38) од.;

спеціальна техніка - 1509 (+4) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 16 атак противника на Мар'їнському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. ЗСУ вдарили по 2 складах боєприпасів противника.