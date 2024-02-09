Розвідка про інтерв'ю Путіна: не могло не бути спецоперацією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська спецоперація. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю - це вільний світ, західний світ. Ці наративи брехливі і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ", - сказав він.

Юсов назвав Путіна "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, які нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

"Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоб здійснювати вплив на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них є критично важливою", - додав представник ГУР.

Пропагандистське інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, що сьогодні вночі вийшло велике інтерв'ю російського диктатора та американського "журналісти" Такера Карлсона. Ще до публікації інтерв'ю широко розтиражувала російська пропаганда. Для нього Карлсон приїздив до Москви, його візит також висвітлювався російськими ЗМІ.

Центр стратегічних комунікацій спростував фейкові заяви з інтерв'ю Путіна, зокрема, про неонацизм, Леніна і Сталіна, які нібито створили Україну, "громадянську війну" тощо.

Детальніше про те, що розповів Путін в інтерв’ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.