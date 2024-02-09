Поляки заблокували пункт пропуску "Шегині", не можуть проїхати всі види транспорту, - ДПСУ

Польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пункт пропуску "Шегині". Наразі не можуть проїхати до Польщі й в Україну всі види транспорту.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми вчора повідомляли про те, що мали інформацію від польських колег про те, що сьогодні з 10:00 почнеться блокування руху на напрямку трьох пунктів пропуску - це "Ягодин", "Рава-Руська" і "Шегині". Звісно, що всі ці дії відбуваються на території Польщі", - заявив він.

За словами Демченко, за інформацією від польських прикордонників, вже розпочалися дії з блокування по напрямку пункту пропуску "Шегині" (з польського боку це пункт пропуску "Медика").

"Близько 100 осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони знаходяться десь за кілька сот метрів від пункту пропуску. І на даний момент не відбувається руху ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд в Польщу. Як на вантажівок, так і для легковиків та автобусів", - заявив він.

Речник ДПСУ підкреслив, що фактично те, що пролунало, що дії націлені виключно на блокування вантажівок, то на даний момент на цьому напрямку заблокували рух для всіх категорій транспорту.

"Звісно ми сподіваємося, що в найближчий час ця ситуація зміниться і на польській стороні віднайдуть можливість руху хоча б для легкових автівок і для автобусних перевезень", - заявив він.

Демченко додав, що на інших двох напрямках -"Рава-Руська" і "Ягодин" станом на зараз прикордонники не отримували від польских колег інформації про початок дій з блокування.

"Але не виключено, що вони почнуться о 10:00 годині за польським часом (об 11:00 за Києвом). Очікуємо. Як тільки будуть зміни ми обов'язково про це повідомимо", - заявив він.

За його словами, блокування кордону може продовжуватися до початку березня.

"Щодо термінів таких дій з блокування, то як анонсували представники з фермерського напрямку, що вони можуть продовжувати ці дії протягом місяця. Фактично до початку березня", - заявив Демченко.

Він додав, що за інформацією від польських колег, то також мають заблокуватися або розпочатися дії з блокування ще двох напрямків - це "Угринів" та Устилуг.

"Але ці дії начебто мають відбутися з 12 лютого. По інших напрямках офіційного підтвердження від польських колег ми не маємо", - зазначив він.