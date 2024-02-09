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Обговорили план дій на 2024 рік. Умєров провів першу робочу нараду з Сирським

П'ятниця 09 лютого 2024 15:49
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Обговорили план дій на 2024 рік. Умєров провів першу робочу нараду з Сирським Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України й Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Під час наради було обговорено детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. Були порушені питання:

  • налагодження системи логістики;
  • вчасного задоволення військових необхідними потребами;
  • дієвої системи ротації й відпочинку підрозділів.

Також міністр оборони й головнокомандувач ЗСУ обговорили:

  • підвищення якості навчання й забезпечення навчальних центрів;
  • підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була надана Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду", - заявив Умєров.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.

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