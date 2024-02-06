В Україні з'явиться новий рід військ. Зеленський дав доручення Кабміну з Генштабом

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Як пояснюється, створення Сил безпілотних систем необхідне для нарощування спроможностей Збройних сил України.

"Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в указі №51/2024.

Пізніше Зеленський у відеозверненні розповів, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони", - розповів президент.

За його словами, наразі перелік завдань для створення нових Сил чіткий:

спеціальні штатні посади під роботу з дронами;

спеціальні підрозділи та їх ефективне тренування;

систематизація досвіду та постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Президент заявив, що це є спільним завданням як для армії, так і для Міноборони та уряду.

Зауважимо, що в Україні вже є Центральне управління безпілотних систем. Воно було створене для контролю застосування безпілотних та роботизованих повітряних, наземних та морських систем. А також для контролю за станом готовності військових частин ЗСУ які застосовують безпілотні системи, до виконання ними завдань за призначенням, стратегічного планування та координації застосування.

Мільйон FPV-дронів для ЗСУ

Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

Більш детально про те, чи може така кількість дронів змінити хід війни, у коментарі РБК-Україна розповіли експерти.

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