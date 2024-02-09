Росіяни зменшили інтенсивність атак на лівобережжі Херсонської області, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо утримувати позиції (на лівобережжі, - ред.) і відбивати атаки ворога. З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилася. Останніми днями було три-чотири атаки. За минулу добу ми нарахували дві такі, і вони теж були невдалими", - сказала вона.

Речниця зазначила, що російські загарбники продовжують піхотні штурми, бронетехніку не застосовують.

"Очевидно, економлять (бронетехніку, - ред.). І ми бачимо, це вже довготривалий час відбувається. Після того, як вони досить потужно втрачали її при кожному штурмі. Була така заборона на використання техніки і зараз суто виходи піхотних груп", - додала Гуменюк.

За її словами, окупанти мають достатній запас техніки, але втрати змушують економити її.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пізніше наголошувала, що українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області. За її словами, росіяни продовжують "м'ясні штурми", а техніку намагаються економити.

Також 6 лютого DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.