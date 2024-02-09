Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання умов для переговорів

Єврокомісія розраховує протягом найближчих тижнів бути готовою надати рамкові умови для переговорів про вступ України в Європейський союз.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу заявила спікер Єврокомісії Ана Пісонеро.

"Я не можу бути більш конкретною у питанні часових рамок (щодо підготовки рамкових умов - ред.), але робота з підготовки переговорних рамок просувається. Є підстави вважати, що ми повинні бути готові представити їх країнам-членам протягом наступних тижнів, ми сподіваємося", - заявила Пісонеро.

Спікер також прокоментувала заяви окремих політиків про те, що для України нібито є особливі умови та преференції на шляху до членства в Євросоюзі.

"Очевидно, що немає жодних скорочень у процесі розширення. Цей процес заснований на досягненнях. Ми маємо дуже чіткі дані в нашій доповіді про те, що було зроблено Україною, щоб досягти сучасного стану", - наголосила Пісонеро.

За її словами, для Євросоюзу прогрес України "є вражаючим", оскільки країна досягає таких результатів в умовах війни.

Пісонеро зазначила, що українці зберігають працездатність парламенту та продовжують впроваджувати реформи.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося, незважаючи на погрози Угорщини заблокувати таке рішення - прем'єр Віктор Орбан просто відмовився брати участь у голосуванні щодо вступних переговорів.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися. Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.