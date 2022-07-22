Приднестровье хочет войти в состав РФ: реакция сторон и угрозы для Украины

Московский вектор

Так называемый "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев сегодня заявил о том, что внешний вектор Тирасполя остается неизменным.

"Это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к РФ. Независимость страны - безусловный приоритет", - отметил он.

Он также подчеркнул, что получением статуса кандидата на вступление в Европейский союз Молдова якобы поставила точку в создании общего политического пространства. Поэтому следует подписать договор о мире и добрососедских отношений. Таким образом, от Кишинева требуют признать независимость Приднестровья.

Реакция Молдовы

Заявление приднестровских сепаратистов не осталось без внимания Кишинева. В Бюро реинтеграции отметили, что международные партнеры и конституционные власти привержены мирному урегулированию конфликта с уважением территориальной целостности Молдовы. То есть основной целью остается реинтеграция оккупированного региона в составе единой страны.

Молдова называет пребывание российского военного контингента в Приднестровье незаконным и требует вывести его. Известно, что Российская Федерация не может провести ротацию своих подразделений, поскольку военных не пропускают на территорию страны.

Еще в мае президент Майя Санду говорила о необходимости вывода российских войск, поскольку их присутствие нарушает нейтралитет Молдовы. А сегодня она отметила, что уже десятилетиями слышит заявления представителей Приднестровья о присоединении к России.

"У нас на это единственный ответ: все должны уважать границы Республики Молдова. Решение конфликта должно быть мирным… Деклараций мы слышали много, и все примерно такого же смысла. Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными", - подчеркнула она.

Что говорят в России

На заявление Игнатьева сегодня отреагировали и в Кремле. Но сама реакция была неопределенной.

"Честно говоря, видел сообщения СМИ, но не знаю, с чем это связано. Ничего не могу сказать", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Приднестровье напомнило об амбициях войти в состав России (esp md)

Однако в июне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о будущем Молдовы, не упустив возможность намекнуть на военное вмешательство. Тогда поводом стала готовность Кишинева присоединиться к санкциям против России.

"Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - говорил Медведев.

Но особое внимание привлек его комментарий о параллелях с Украиной.

"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России…" - очевидно намекнул Медведев на военный сценарий.

Ситуация на фоне войны в Украине

В разгар военного вторжения России в нашу страну Генеральный штаб ВСУ предупреждал, что Москва может прибегнуть к провокациям в Приднестровье, чтобы дестабилизировать регион и держать в напряжении украинскую армию.

Опасения подкреплялись новостями о том, что российские военные начали восстанавливать аэродром в Тирасполе и военную технику. Кроме того, представители Приднестровья неоднократно заявляли о взрывах и обстрелах своей территории, пытаясь обвинить Вооруженные силы Украины. На этом фоне среди местных мужчин проводится широкая агитация о вступлении в российские военные формирования.

Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин считает, что президент России Владимир Путин может использовать Приднестровье как плацдарм для удара по Украине с юго-западного направления или дополнительной дестабилизации. Однако призвал не переоценивать риски.

"Я имел возможность наблюдать военный потенциал непризнанного Приднестровья лет 12-15 назад, когда работал в посольстве Украины в Молдове, и еще тогда он был не на достаточно должном уровне. Считать, что сейчас он пережил процессы качественного восстановления или улучшения, было бы ошибочно", - говорил Енин.

Есть ли угроза со стороны Приднестровья

Сами власти непризнанной республики исключают возможность военной агрессии против Украины. Успокоить представителей Киева пыталась и Майя Санду.

"Я заверила президента Украины, что на данный момент нет рисков со стороны Приднестровья. Я ссылалась на информацию, которую мы имеем, а также на дискуссии с представителями Тирасполя", - заявила она в одном из недавних интервью.

Если говорить о численности группировки, которая могла бы угрожать Украине, то президент Владимир Зеленский оценивает ее максимум в 15 000 военных.

"Но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся", - говорил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 в мае 2022 года.

Месяцем позже после встречи с Санду он уточнил, что если Приднестровье решится на "пощечину", то Украина ответит решительным ударом.

В целом в Министерстве обороны Украины говорят о том, что риск российского вторжения из Приднестровья существует, и украинская сторона серьезно к этому относится. А бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью РБК-Украина утверждал, что Россия использует Приднестровье для того, чтобы держать в напряжении украинские силы возле границы с непризнанной республикой.

"Имитация наступления возможна. Но большое наступление сугубо из Приднестровья невозможно. В комплексе с воздушными десантами со стороны Крыма - это возможно", - добавил он.

Проблема Приднестровья

Приднестровский сепаратизм начал оформляться еще при СССР. В частности, в сентябре 1990 года была провозглашена Приднестровская МССР в составе Советского союза, но это решение не было признано Москвой. Через год в августе 1991 года регион провозгласил "независимость" и с ноября получил название Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

Политическое противостояние вылилось в вооруженный конфликт, который продолжался в марте-августе 1992 года. В июне вмешалась российская сторона с приездом генерала Александра Лебедя, который задействовал 14-ю армию, расположенную в Тирасполе. Он обеспечил охрану крупнейшего в Восточной Европе склада боеприпасов возле села Колбасная, мобилизацию местных резервистов и развернул сопротивление армии Молдовы.

Война завершилась заморозкой конфликта и вводом российских "миротворцев". Со второй половины 1992 года начались переговоры о статусе Приднестровья, с 1993 года к урегулированию присоединилась ОБСЕ, а с 1995 года - Украина.

По оценкам, сейчас в регионе проживают порядка 465 000 человек, около 213 000 из них имеют гражданство Российской Федерации.