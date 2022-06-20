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В Минобороны оценили риск нападения российских войск со стороны Беларуси и Приднестровья

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Украина, Понедельник 20 июня 2022 18:46
В Минобороны оценили риск нападения российских войск со стороны Беларуси и Приднестровья Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны (facebook com ganna maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Риск нападения оккупационных войск со стороны Беларуси и Приднестровья существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Анну Маляр в эфире телеканала "Рада".

"Риск использования как территории Беларуси, так и Приднестровского региона Молдовы безусловно есть и его рассматривают", - сказала Маляр о вероятности нападения российских войск.

Заместитель министра обороны отметила, что Россия использует территорию Беларуси, чтобы осуществлять агрессию и наносить ракетные удары. Также оккупационные войска держат там свои резервы под видом учений. Территорию еще используют как базу для лечения раненых.

Как сообщалось ранее, лидер белорусского режима Александр Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может ударить по Киеву.

Напомним, в МВД считают маловероятным наступление белорусской армии на Украину без военной поддержки РФ.

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