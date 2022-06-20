В Минобороны оценили риск нападения российских войск со стороны Беларуси и Приднестровья

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Анну Маляр в эфире телеканала "Рада" .

"Риск использования как территории Беларуси, так и Приднестровского региона Молдовы безусловно есть и его рассматривают", - сказала Маляр о вероятности нападения российских войск.

Заместитель министра обороны отметила, что Россия использует территорию Беларуси, чтобы осуществлять агрессию и наносить ракетные удары. Также оккупационные войска держат там свои резервы под видом учений. Территорию еще используют как базу для лечения раненых.