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В МВД объяснили, как Путин может использовать Приднестровье против Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 09:13
В МВД объяснили, как Путин может использовать Приднестровье против Украины Фото: первый замглавы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

Приднестровье может использоваться Россией как плацдарм для осуществления удара по Украине или дестабилизации ситуации внутри страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

"Конечно, подобная подготовка не проходит мимо наших разведок и мы также соответственно реагируем для сдерживания и противодействия возникновению любых вероятных провокаций или ударов", - заявил он.

Енин подчеркнул, что необходимо исходить из худшего возможного сценария, и не переоценивать те или иные риски и угрозы.

"Я имел возможность наблюдать военный потенциал непризнанного Приднестровья лет 12-15 назад, когда работал в посольстве Украины в Молдове, и еще тогда он был не на достаточно должном уровне. Считать, что сейчас он пережил процессы качественного восстановления или улучшения, было бы ошибочно", - заявил он.

Первый замглавы МВД подчеркнул, что российские спецслужбы используют территории Приднестровья для активной подрывной работы против Украины.

"И на это не нужно закрывать глаза и сегодня", - добавил он.

Ранее стало известно, что в Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.

Кроме того, российские военные сообщили о новом - желтом уровне опасности в Приднестровье. До этого в регионе был объявлен красный уровень опасности.

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Российская Федерация Приднестровье Война России против Украины Енин
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