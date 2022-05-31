В МВД объяснили, как Путин может использовать Приднестровье против Украины

Приднестровье может использоваться Россией как плацдарм для осуществления удара по Украине или дестабилизации ситуации внутри страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

"Конечно, подобная подготовка не проходит мимо наших разведок и мы также соответственно реагируем для сдерживания и противодействия возникновению любых вероятных провокаций или ударов", - заявил он.

Енин подчеркнул, что необходимо исходить из худшего возможного сценария, и не переоценивать те или иные риски и угрозы.

"Я имел возможность наблюдать военный потенциал непризнанного Приднестровья лет 12-15 назад, когда работал в посольстве Украины в Молдове, и еще тогда он был не на достаточно должном уровне. Считать, что сейчас он пережил процессы качественного восстановления или улучшения, было бы ошибочно", - заявил он.

Первый замглавы МВД подчеркнул, что российские спецслужбы используют территории Приднестровья для активной подрывной работы против Украины.

"И на это не нужно закрывать глаза и сегодня", - добавил он.