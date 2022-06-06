ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Приднестровье заявили о якобы диверсии на автобазе военных РФ: что известно

Новина українською →
Тирасполь, Понедельник 06 июня 2022 16:17
В Приднестровье заявили о якобы диверсии на автобазе военных РФ: что известно Фото: на автобазу "миротворцев" якобы сбросили гранаты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы якобы произошла очередная диверсия. На этот раз - в отношении российского военного контингента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный "следственный комитет".

Сообщается, что накануне утром в районе села Владимировка (возле границы с Украиной) с дрона якобы сбросили гранаты РГД-5 на автобазу подразделения "миротворческого контингента".

"Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Также местные силовики добавили, что назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства диверсии.

Напомним, до этого о провокациях в Приднестровье сообщали в мае, тогда неизвестные пытались поджечь военкомат и нефтебазу.

Генеральный штаб ВСУ считает, что Россия может в своих интересах использовать провокации в Приднестровье, чтобы дестабилизировать регион и оправдать возможное вторжение в Украину с этого направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Приднестровье Война России против Украины
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью