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Нарушен нейтралитет Молдовы. Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья

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Среда 18 мая 2022 19:45
Нарушен нейтралитет Молдовы. Санду призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду во время выступления в Европейском парламенте.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы - нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду.

Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

"Мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", - отметила президент.

Напомним, ранее Майя Санду заявляла, что риска близкого распространения военных действий на территорию Молдовы пока нет.

Также мы писали, что в Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск.

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Молдова Приднестровье Майя Санду Войска РФ
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