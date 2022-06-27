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Зеленский об угрозах со стороны Приднестровья: это будет пощечина, но мы ответим ударом

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 18:31
Зеленский об угрозах со стороны Приднестровья: это будет пощечина, но мы ответим ударом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина оценивает риски вторжения со стороны так называемого Приднестровья и готова дать четкий ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду.

"Мы сегодня поднимали вопрос рисков. Я б не назвав бы ударами со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, то это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем, они неприятны. Но они должны знать, эти люди на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, но мы точно ответим ударом", - заявил Зеленский.

При этом президент считает, что Украина должна работать над тем, чтобы не допустить эскалации.

"Прежде всего мы все должны делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе", - сказал глава государства.

Стоит отметить, что ранее в Минобороны заявили, что риски нападения российских войск со стороны Приднестровья существуют, хотя и маловероятные.

Также напомним, что сегодня лидер Молдовы Майя Санду прибыла в Украину с рабочим визитом. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области, которые были разрушены российскими оккупантами.

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