Зеленский об угрозах со стороны Приднестровья: это будет пощечина, но мы ответим ударом
Украина оценивает риски вторжения со стороны так называемого Приднестровья и готова дать четкий ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду.
"Мы сегодня поднимали вопрос рисков. Я б не назвав бы ударами со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, то это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем, они неприятны. Но они должны знать, эти люди на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, но мы точно ответим ударом", - заявил Зеленский.
При этом президент считает, что Украина должна работать над тем, чтобы не допустить эскалации.
"Прежде всего мы все должны делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе", - сказал глава государства.
Стоит отметить, что ранее в Минобороны заявили, что риски нападения российских войск со стороны Приднестровья существуют, хотя и маловероятные.
Также напомним, что сегодня лидер Молдовы Майя Санду прибыла в Украину с рабочим визитом. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области, которые были разрушены российскими оккупантами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.