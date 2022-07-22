Приднестровье намерено войти в состав России. В Молдове ответили
Власти непризнанного Приднестровья заявили о намерении добиваться независимости с последующим вхождением в состав России.
Об этом заявил глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
По его словам, вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования региона "остается неизменным".
"Это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к РФ. Независимость страны - безусловный приоритет", - заявил Игнатьев.
В свою очередь в Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на заявление Игнатьева, заявив, что международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.
В ведомстве подчеркнули, что реинтеграция Молдовы является основной целью переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.
Напомним, правительство Молдовы планирует проанализировать законы и международные соглашения с СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что заявка Молдовы на вступление в ЕС, является "вполне законной", несмотря на ситуацию с Приднестровьем.