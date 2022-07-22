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Приднестровье намерено войти в состав России. В Молдове ответили

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 11:44
Приднестровье намерено войти в состав России. В Молдове ответили Фото: Приднестровье намерено войти в состав России (esp md)
Автор: Валерия Полищук

Власти непризнанного Приднестровья заявили о намерении добиваться независимости с последующим вхождением в состав России.

Об этом заявил глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

По его словам, вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования региона "остается неизменным".

"Это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к РФ. Независимость страны - безусловный приоритет", - заявил Игнатьев.

В свою очередь в Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на заявление Игнатьева, заявив, что международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

В ведомстве подчеркнули, что реинтеграция Молдовы является основной целью переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.

Напомним, правительство Молдовы планирует проанализировать законы и международные соглашения с СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что заявка Молдовы на вступление в ЕС, является "вполне законной", несмотря на ситуацию с Приднестровьем.

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Российская Федерация Молдова Приднестровье
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