Приднестровье намерено войти в состав России. В Молдове ответили

Власти непризнанного Приднестровья заявили о намерении добиваться независимости с последующим вхождением в состав России.

Об этом заявил глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

По его словам, вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования региона "остается неизменным".

"Это отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к РФ. Независимость страны - безусловный приоритет", - заявил Игнатьев.

В свою очередь в Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на заявление Игнатьева, заявив, что международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

В ведомстве подчеркнули, что реинтеграция Молдовы является основной целью переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.