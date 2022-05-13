Зеленский: в Приднестровье до 15 000 военных, но мы их не очень боимся
Российское наступление на Украину со стороны Приднестровья вполне возможно. Но украинская сторона не видит большой угрозы, поскольку в оккупированном молдавском регионе находится слабая группировка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Rai 1.
По его словам, с Приднестровья может начаться наступление на Украину, поскольку 100% военных там контролирует Российская Федерация.
"Что касается людей, мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся. Потому что из 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек, насколько мы знаем. Это может быть вызовом, но мы не видим там очень большой угрозы", - отметил Зеленский.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские военные в Приднестровье постоянно находятся в состоянии полной боеготовности.
Военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина говорил, что на сегодня военной угрозы со стороны Приднестровья нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.