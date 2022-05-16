РФ может прибегнуть к провокациям в Приднестровье, - Генштаб

В ВСУ считают, что Россия может прибегнуть к провокации на территории Приднестровья. Сейчас там все войска РФ продолжают находиться в полной боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"На территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка осталась без существенных изменений. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. В регионе не исключается проведение провокаций российской стороной", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, усиление ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России могут быть своеобразным предупреждением для Молдовы, а точнее - для президента государства Майи Санду.

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