Санду заверила Зеленского в отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья
Фото: президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский (скрин видео)
Президент Молдовы Майя Санду заверила президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldova 1.
"Я заверила президента Украины, что на данный момент нет рисков со стороны Приднестровья. Я ссылалась на информацию, которую мы имеем, а также на дискуссии с представителями Тирасполя", - сказала Санду.
Напомним, на территории так называемой "ПМР" мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.