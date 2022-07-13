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Санду заверила Зеленского в отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 20:59
Санду заверила Зеленского в отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья Фото: президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский (скрин видео)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Молдовы Майя Санду заверила президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldova 1.

"Я заверила президента Украины, что на данный момент нет рисков со стороны Приднестровья. Я ссылалась на информацию, которую мы имеем, а также на дискуссии с представителями Тирасполя", - сказала Санду.

Напомним, на территории так называемой "ПМР" мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ.

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