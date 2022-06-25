Медведев пригрозил Молдове из-за желания присоединиться к санкциям против РФ
Молдова готова присоединиться к санкциям против России. В Кремле заявили, что ответ на это решение не заставит себя ждать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - заявил он.
По словам Медведева, набравшая скорость девальвация молдавской государственности проходит по украинским лекалам - во главу угла ставится ненависть к России.
"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России…" - добавил он.
Как сообщалось, Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Ведь статус кандидата в Европейский союз подразумевает проявление солидарности с европейскими странами.
Напомним, ранее Медведев угрожал применением ядерного оружия. По его мнению, именно Запад начал против России proxy war ("войну за доверенностью"). А такой военный конфликт всегда риск перехода в полноценную войну с применением ядерного оружия.
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