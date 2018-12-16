Пресс-конференция Порошенко: главное

Президент собрал журналистов на пресс-конференцию
В воскресенье, 16 декабря, президент Петр Порошенко собрал представителей СМИ на итоговую пресс-конференцию в Мыстецьком арсенале в Киеве. Это произошло на следующий день после проведения Объединительного собора и провозглашения новой Православной церкви Украины. Президент ответил на вопросы журналистов о прошедшем Соборе, о вероятности продления военного положения, а также о планах идти на второй президентский срок. Пресс-конференция стала для Порошенко шестой по счету на посту президента.
Подробнее о пресс-конференции Порошенко - в материале РБК-Украина.
Порошенко предложили подвести итоги президентства, но он как бы в шутку спросил, зачем это делать. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко уточнил - "итоги первой каденции".
Более 70% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении, напомнили президенту. Президент ответил, что украинцы вообще обычно не доверяют политикам.
Спросили у президента и про расследование убийства журналиста Павла Шеремета. "Первое, куда я обратился, это в посольство США с просьбой прислать экспертов", - ответил президент то же самое, что и в прошлый раз.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко решил дать слово "Украинской правде", но ее не оказалось в зале.
"А почему обязательно Украинской правде?", - поинтересовался Порошенко. "Всегда надо давать слово "Украинской правде"", - отшутился Цеголко.
Задали Порошенко вопрос, о чем он сожалеет за время нахождения на посту президента. В ответ он извинился за то, что в 2014 году подал надежды на скорое завершение войны.
"Мне стыдно. Я считаю, что тогда мало кто мог предположить масштаб операции российских войск в Украине. Можно найти тысячи объяснений, можно найти сотни оправданий, но это ошибка. И я могу только еще раз только извиниться перед украинским народом за то, что дал безосновательные надежды ", - сказал Порошенко.
"Правительство восстанавливать Насирова в должности не будет, и я это решение правительства принял во внимание", - отметил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас у него нет оппонентов.
"Я не использую имена своих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет. Я президент Украины. Они пока или лидерами фракций, или общественные деятели, которые проводят свою кампанию. Я их своими оппонентами по состоянию на сейчас не считаю", - заявил Порошенко.
Не обошли на пресс-конференции и вопрос Крыма. Порошенко заявил, что готов подать изменения в Конституцию по Крыму.
"Я готов внести вопрос изменений в Конституции относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шансы на прохождение. Это делается не для пиара. Мы должны иметь 300 голосов", - заявил Порошенко.
Президент также намерен обратится к фракции БПП с просьбой поддержать его.
Затронули журналисты и вопрос военного положения. В частности, президента попросили прокомментировать, почему по последним соцопросам 60% не поддерживают введение военного положения.
Президент назвал это "кампанией" и Раду, которая противилась введению военного положения, "политиканами".
Украинский глава государства подчеркнул, что после введения военного положения Россия отвела от украинских границ 10% военной техники.
Порошенко подтвердил, что "военное положение продлится 30 дней и не помешает выборам, если не будет вторжения России".
Порошенко заявил, что сейчас не будет "объявлять о начале президентской кампании". При этом не исключил, что может появиться более достойный кандидат на выборах, которые состоятся в марте 2019 года.
"Я очень доверяю украинскому народу. Я уверен в его ответственном выборе. Если я приму решение баллотироваться (в президенты, - ред.) и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать", - заявил Порошенко.
Порошенко заявил, что освобождение украинских моряков зависит только от желания президента РФ Владимира Путина.
"То, что уже год мы не можем освободить ни одного украинского заложника, ни политзаключенного в России, ни с территории незаконно аннексированного Крыма, заключается не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко. Он не желает их освобождать. Он неоднократно демонстрировал, что это зависит не от политической воли, а от его желания. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках Трехсторонней контактной группы, точно не зависит от церкви, точно не зависит от лидеров мира, это зависит от одного человека", - сообщил Порошенко.
По его словам, Путин отказался от разговора после акта агрессии в Керченском проливе 25 ноября.
Порошенко назвал Виктора Медведчука представителем президента РФ Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
"То, что мы уже год не можем освободить заключенных из России и оккупированных территорий, имеет одну причину - их не желает освобождать президент РФ. Путин неоднократно демонстрировал, что этот вопрос зависит только от его желания. Захотел - освободил, захотел – нет", - заявил Порошенко.
Как и ожидалось, первый вопрос от журналистов прозвучал о прошедшем Обьединительном соборе. Порошенко заявил, что Собор несколько раз был на грани срыва, но только вмешательство президента спасло ситуацию.
Президент поздравил украинцев с "новой эрой христианства".
Порошенко также рассказал, что сегодня, 16 декабря, провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем.
"Этот разговор был очень важным. Его святейшество считает, что наш Собор стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает, вчерашний Собор, новую его эру", - заявил Порошенко.
В ходе разговора Варфоломей подтвердил, что томос вручат 6 января.
"Томос торжественно вручат на наш Сочельник, и это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", - заявил Порошенко.