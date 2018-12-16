Пресс-конференция Порошенко: главное

Фото: пресс-конференция Порошенко

Президент собрал журналистов на пресс-конференцию

В воскресенье, 16 декабря, президент Петр Порошенко собрал представителей СМИ на итоговую пресс-конференцию в Мыстецьком арсенале в Киеве. Это произошло на следующий день после проведения Объединительного собора и провозглашения новой Православной церкви Украины. Президент ответил на вопросы журналистов о прошедшем Соборе, о вероятности продления военного положения, а также о планах идти на второй президентский срок. Пресс-конференция стала для Порошенко шестой по счету на посту президента.

Подробнее о пресс-конференции Порошенко - в материале РБК-Украина.

Об итогах президентства

Порошенко предложили подвести итоги президентства, но он как бы в шутку спросил, зачем это делать. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко уточнил - "итоги первой каденции".

Более 70% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении, напомнили президенту. Президент ответил, что украинцы вообще обычно не доверяют политикам.

О расследовании убийств журналистов

Спросили у президента и про расследование убийства журналиста Павла Шеремета. "Первое, куда я обратился, это в посольство США с просьбой прислать экспертов", - ответил президент то же самое, что и в прошлый раз.

Смешной казус с "Украинской правдой"

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко решил дать слово "Украинской правде", но ее не оказалось в зале.

"А почему обязательно Украинской правде?", - поинтересовался Порошенко. "Всегда надо давать слово "Украинской правде"", - отшутился Цеголко.

О своих сожалениях

Задали Порошенко вопрос, о чем он сожалеет за время нахождения на посту президента. В ответ он извинился за то, что в 2014 году подал надежды на скорое завершение войны.

"Мне стыдно. Я считаю, что тогда мало кто мог предположить масштаб операции российских войск в Украине. Можно найти тысячи объяснений, можно найти сотни оправданий, но это ошибка. И я могу только еще раз только извиниться перед украинским народом за то, что дал безосновательные надежды ", - сказал Порошенко.

О Романе Насирове

"Правительство восстанавливать Насирова в должности не будет, и я это решение правительства принял во внимание", - отметил Порошенко.

Об оппонентах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас у него нет оппонентов.

"Я не использую имена своих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет. Я президент Украины. Они пока или лидерами фракций, или общественные деятели, которые проводят свою кампанию. Я их своими оппонентами по состоянию на сейчас не считаю", - заявил Порошенко.

О Крыме

Не обошли на пресс-конференции и вопрос Крыма. Порошенко заявил, что готов подать изменения в Конституцию по Крыму.

"Я готов внести вопрос изменений в Конституции относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шансы на прохождение. Это делается не для пиара. Мы должны иметь 300 голосов", - заявил Порошенко.

Президент также намерен обратится к фракции БПП с просьбой поддержать его.

О военном положении

Затронули журналисты и вопрос военного положения. В частности, президента попросили прокомментировать, почему по последним соцопросам 60% не поддерживают введение военного положения.

Президент назвал это "кампанией" и Раду, которая противилась введению военного положения, "политиканами".

Украинский глава государства подчеркнул, что после введения военного положения Россия отвела от украинских границ 10% военной техники.

Порошенко подтвердил, что "военное положение продлится 30 дней и не помешает выборам, если не будет вторжения России".

Об участии в президентских выборах

Порошенко заявил, что сейчас не будет "объявлять о начале президентской кампании". При этом не исключил, что может появиться более достойный кандидат на выборах, которые состоятся в марте 2019 года.

"Я очень доверяю украинскому народу. Я уверен в его ответственном выборе. Если я приму решение баллотироваться (в президенты, - ред.) и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать", - заявил Порошенко.

О пленных украинских военных

Порошенко заявил, что освобождение украинских моряков зависит только от желания президента РФ Владимира Путина.

"То, что уже год мы не можем освободить ни одного украинского заложника, ни политзаключенного в России, ни с территории незаконно аннексированного Крыма, заключается не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко. Он не желает их освобождать. Он неоднократно демонстрировал, что это зависит не от политической воли, а от его желания. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках Трехсторонней контактной группы, точно не зависит от церкви, точно не зависит от лидеров мира, это зависит от одного человека", - сообщил Порошенко.

По его словам, Путин отказался от разговора после акта агрессии в Керченском проливе 25 ноября.

О Медведчуке и Путине

Порошенко назвал Виктора Медведчука представителем президента РФ Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"То, что мы уже год не можем освободить заключенных из России и оккупированных территорий, имеет одну причину - их не желает освобождать президент РФ. Путин неоднократно демонстрировал, что этот вопрос зависит только от его желания. Захотел - освободил, захотел – нет", - заявил Порошенко.

О Соборе и томосе об автокефалии

Как и ожидалось, первый вопрос от журналистов прозвучал о прошедшем Обьединительном соборе. Порошенко заявил, что Собор несколько раз был на грани срыва, но только вмешательство президента спасло ситуацию.

Президент поздравил украинцев с "новой эрой христианства".

Порошенко также рассказал, что сегодня, 16 декабря, провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Этот разговор был очень важным. Его святейшество считает, что наш Собор стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает, вчерашний Собор, новую его эру", - заявил Порошенко.

В ходе разговора Варфоломей подтвердил, что томос вручат 6 января.

"Томос торжественно вручат на наш Сочельник, и это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", - заявил Порошенко.