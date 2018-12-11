Военное положение поддержали только 30% украинцев

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы считают такое решение слишком запоздалым

Только треть граждан (33%) поддерживают введение военного положения в десяти областях Украины, больше половины (58%) высказались против. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом решение ввести военное положение на 60 дней и по всей территории Украины поддерживают только 14% респондентов, не поддерживают - 76%.

ratinggroup.ua

Две трети граждан Украины (69%) считают введение военного положения в десяти областях Украины запоздалым решением, и убеждены, что его нужно было вводить еще в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе.

Также 63% респондентов допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.

Большинство считают, что введение военного положения привлечет внимание мировой общественности к украино-российского конфликту (60%) и будет способствовать внедрению дополнительных международных санкций против России (55%).

В то же время только 31% опрошенных считают, что введение военного положения поможет улучшить обороноспособность страны.

ratinggroup.ua

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 4-10 декабря 2018 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней. По его словам, это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага.