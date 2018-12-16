Порошенко: освобождение украинских моряков зависит только от Путина

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как известно, Путин отказался от разговора с Порошенко после акта агрессии в Керченском проливе

Освобождение украинских моряков зависит только от желания президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что уже год мы не можем освободить ни одного украинского заложника, ни политзаключенного в России, ни с территории незаконно аннексированного Крыма, заключается не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко. Он не желает их освобождать. Он неоднократно демонстрировал, что это зависит не от политической воли, а от его желания. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках Трехсторонней контактной группы, точно не зависит от церкви, точно не зависит от лидеров мира, это зависит от одного человека", - сообщил Порошенко.

За його словами, Путін відмовився від розмови після акту агресії в Керченській протоці 25 листопада.

"Когда во время акта агрессии я набрал его для того, чтобы пообщаться, он отказался от общения не потому что, как он объясняет это - избирательным процессом в Украине. Он отказался потому что ему нечего сказать. Вся правда полностью на стороне Украины", - сообщил Порошенко.

Напомним, Путин заявлял, что вопрос обмена украинских моряков, которых задержали ФСБ во время нападения на ВМС Украины около Керченского пролива, не стоит.