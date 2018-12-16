Порошенко назвал Медведчука представителем Путина

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко назвал Медведчука представителем президента РФ Путина в Трехсторонней контактной группе

Президент Украины Петр Порошенко назвал лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука представителем президента России Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом заявил он во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Теперь по Медведчуку. Мне кажется, что с мая или апреля он не участвует в заседании Трехсторонней контактоной группы. Мы все понимаем, Медведчук на этих переговорах - это представитель Путина..и является единственным возможно источником и каналом для донесения этой информации", - отметил Порошенко.

Он добавил, что "если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения для того, чтобы вернуть наших ребят домой - я буду это делать".

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Медведчук уже не участвует в переговорах Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Марчук, отвечая на вопрос о роли Медведчука, сказал: "Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек".