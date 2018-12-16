Украина разрабатывает новый пакет санкций против РФ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Новый пакет санкций разрабатывается из-за российской агрессии на море

Украина начала процесс разработки нового пакета санкций против Российской Федерации из-за агрессии в Черном и Азовском морях. Об этом заявил Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, Литва уже приняла решение относительно санкций против РФ на национальном уровне.

"Украина активно ведет работу по формированию пакета санкций в связи с агрессией РФ в Азово-Черноморском бассейне. Литва уже приняла санкции на национальном уровне. Во время консультаций в Брюсселе большинство стран подтвердили свою готовность ввести санкции. Думаю, ЕС не заставит себя ждать", - заявил Порошенко.

Напомним, что 13 декабря саммит Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против Российской Федерации. Всего в списке санкций около 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Позже, президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение саммита ЕС продлить санкции против России создает основу для разработки новых санкций.

"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций", - отметил он.