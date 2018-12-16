Прес-конференція Порошенко: головне

Президент проводить прес-конференцію з журналістами
У вівторок, 16 грудня, президент Петро Порошенко зібрав представників ЗМІ на прес-конференцію в Мистецькій арсеналі в Києві. Президент поздоровив українців з "новою ерою християнства", а також відповів на питання журналістів про Собор, а також про воєнний стан і ситуацію на Донбасі.
Подробнее о пресс-конференции Порошенко - в матеріалах РБК-Украина.
Як і очікувалося, перше питання від журналістів прозвучало про Об'єдничний собор. Порошенко заявив, що Собор кілька разів був на грані збою, але ситуацію вдалося врятувати.
Президент привітав українців з "новою ерою християнства".
"Ясно, що ці 18 років займуть особливу місце в українській історії, кілька хвилин тому я розмовляв з Варфоломієм.Це розмова було дуже важливе. Його свято вважає, що наш собор відкриває нову еру християнства", - повідомив президент.
Порошенко також розповів, що сьогодні, 16 грудня, провів телефонну розмову з Вселенським патріархом Варфоломеєм.
"Ця розмова була дуже важливою. Його святість вважає, що наш Собор став поворотним в історії Вселенського православ'я і відкриває, вчорашній Собор, нову його еру", - заявив Порошенко.
У ході розмови Варфоломей підтвердив, що томос вручать 6 січня.
"Томос урочисто вручать на наш Святвечір, і це буде найцікавіше Різдво в історії України", - заявив Порошенко.
Порошенко також торкнувся питання про ситуацію на Донбасі.
"Закінчення конфлікту на Донбасі - це перемога, а не капітуляція", уточнив гарант.
"Остаточно змінити конституцію, внісши туди прагнення в НАТО і ЄС, планується в травні, - Порошенко.
Порошенко розповів про українізацію. Квоти на ТБ і радіо, декомунізація. Санкції проти Росії.
"П'ять років мого президентства пакети санкцій приймаються", - президент.