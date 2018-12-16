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Порошенко готов подать изменения в Конституцию по Крыму

Новости » Политика    16.12.2018 - 18:21
Порошенко готов подать изменения в Конституцию по Крыму
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию

В Верховную раду Украины будет внесен проект изменений в Конституции в части крымскотатарской автономии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я готов внести вопрос изменений в Конституции относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шансы на прохождение. Это делается не для пиара. Мы должны иметь 300 голосов", - заявил Порошенко.

По его словам, президент обратится к фракции БПП с просьбой поддержать его.

"Если я как автор законодательной инициативы подпишу эти изменения в Конституцию, я буду обращаться к фракции для того, чтобы она поддержала", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции заявил, что Верховная рада должна в феврале принять изменения в Конституции в части закрепления курса на вступление в НАТО и ЕС.

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