Порошенко: Варфоломей назвал Собор поворотным событием в истории православия

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В ходе разговора Варфоломей подтвердил, что томос вручат 6 января

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 16 декабря, провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Этот разговор был очень важным. Его святейшество считает, что наш Собор стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает, вчерашний Собор, новую его эру", - заявил Порошенко.

В ходе разговора Варфоломей подтвердил, что томос вручат 6 января.

"Томос торжественно вручат на наш Сочельник, и это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", - заявил Порошенко.

Порошенко напомнил, что в ночь на воскресенье через несколько часов после завершения Собора новую церковь своим специальным коммюнике признал Вселенский патриархат.

Напомним, по итогам Объединительного собора украинских церквей митрополита Епифания избрали предстоятелем Православной церкви Украины. За него во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Соборе. Ему также предоставили титул митрополита Киевского и всея Украины.

Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января.