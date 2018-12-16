Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг Насирова

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров обжалует решение суда о восстановлении Насирова в должности главы ГФС

Президент Украина Петр Порошенко прокомментировал решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как только я сейчас на пресс-конференции скажу, что судьба Насирова должна решаться так и так - это прямая позиция для того, чтобы идти в Европейский суд по правам человека относительно политического давления во время рассмотрения дела. Поэтому у меня есть свое мнение, но точно не буду это комментировать. Насколько мне известно, судья, которая принимала это решение, не является частью реформированного суда. Она не прошла соответствующие тестирования и оценивания. Хотя я обязательно проверю. Я надеюсь, что кассационная инстанция изучит все обстоятельства и примет соответствующее решение", - заявил Порошенко.

По его словам, Кабинет министров обжалует решение суда.

"Насколько мне известно, правительство Украины не восстановило, обжаловало в апелляционной инстанции, и насколько я проинформирован восстанавливать Насирова не будет", - сказал президент, добавив, что "судебное решение о восстановлении Насирова в должности нет, оно не вступило в законную силу".

Напомним, суд восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

31 января Кабинет министров уволил Романа Насирова с должности главы ГФС Украины. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, комиссия Нацагентства по вопросам государственной службы предоставила соответствующее разрешение.