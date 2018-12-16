Порошенко заявил, что у него нет оппонентов

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко заявил, что сейчас он никого не считает своим оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по состоянию на сейчас у него нет оппонентов. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я не использую имена своих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет. Я президент Украины. Они пока или лидеры фракций, или общественные деятели, которые проводят свою кампанию. Я их своими оппонентами по состоянию на сейчас не считаю", - заявил Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко может поддержать другого кандидата на выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Порошенко во время пресс-конференции заявил, что сейчас не будет "объявлять о начале президентской кампании". Порошенко отметил, что "сейчас не готов, потому что у нас нет избирательной кампании. Если будет принято такое решение, то это будет отдельный повод".

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Порошенко с вероятностью в 99% пойдет на выборы в марте 2019 года. В то же время, по информации РБК-Украина, он объявит об участии в выборах не ранее 31 декабря, когда официально стартует избирательная кампания.