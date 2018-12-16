Порошенко не исключает, что появится более достойный кандидат в президенты

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас Порошенко не готов объявить об участии в выборах

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что может появиться более достойный кандидат на президентский выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я очень доверяю украинскому народу. Я уверен в его ответственном выборе. Если я приму решение баллотироваться (в президенты, - ред.) и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать", - заявил Порошенко.

Порошенко заявил, что сейчас не будет "объявлять о начале президентской кампании".

"Сейчас не готов, потому что у нас нет избирательной кампании. Если будет принято такое решение, то это будет отдельный повод", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что Порошенко с вероятностью в 99% пойдет на выборы в марте 2019 года. В то же время, по информации РБК-Украина, он объявит об участии в выборах не ранее 31 декабря, когда официально стартует избирательная кампания.

Данное решение продиктовано тем, чтобы не давать оппонентам поводов упрекнуть Порошенко в использовании рабочих поездок в интересах своей кампании. А также тем, чтобы войти в гонку с достижениями в ключевом направлении "Армія, мова, віра".

В то же время в команде президента заявляют, что решение о введении военного положения на самом деле было спонтанным и вынужденным шагом. В первую очередь - как сигнал для международных партнеров, что у Украины есть реальные проблемы и что необходима их активная вовлеченность для урегулирования конфликта.