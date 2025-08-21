ua en ru
Чи відправлятиме Польща своїх солдатів до України: міністр оборони відповів

Польща, Четвер 21 серпня 2025 00:08
Чи відправлятиме Польща своїх солдатів до України: міністр оборони відповів Ілюстративне фото: Польща не буде відправляти військових в Україну (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Польща не відправлятиме своїх військових до України після закінчення війни у межах миротворчої місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

За словами польського урядовця, серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де 5000–6000 військовослужбовців постійно займаються підтримкою безпеки, а також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

"У нас є інші завдання, які необхідно виконати, і зараз мова йде про відносини з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі", - наголосив він.

Міністр заявив, що в цьому процесі десятки, сотні, навіть тисячі польських солдатів будуть задіяні на території Польщі для забезпечення безпеки військ союзників, дислокованих у Польщі, або, як альтернатива, - дислокованих в Україні.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", - сказав він.

За словами Косіняка-Камиша, цю позицію поділяє не лише урядова коаліція, а й усі поляки.

Але той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в "коаліції рішучих" тобто країн, які підтримують Україну, що зазнала нападу з боку Росії.

Міністр національної оборони Польщі підкреслив, що неодноразово обговорював з колегами із Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії роль Польщі як держави, що забезпечує потенційну союзницьку місію в Україні. Він зазначив, що командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії "коаліції рішучих", добре розуміють роль Польщі".

"Коаліція рішучих"

Об'єднання із 30 країн створили лідери ЄС для надання гарантій безпеки для України.

Перед візитом президента України Володимира Зеленського до США коаліція оголосила про готовність розгорнути сили стримування на українській території.

Як писало РБК-Україна, після зустрічі у Білому домі європейських чиновників та президента США Дональда Трампа близько 10 країн висловили готовність відправити свої війська до України.

Переговори щодо відправки військ в Україну мають відбутись найближчими днями. У них візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі та глави оборонних відомств держав-членів Альянсу.

