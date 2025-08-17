"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування в Україні

"Коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Зокрема, сьогодні лідери коаліції зібралися, щоб обговорити підтримку України і подальші кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці.

У заяві сказано, що в коаліції високо оцінили прихильність Трампа в наданні гарантій безпеки Україні, і зазначили, що, крім інших заходів, "Коаліція рішучих" буде відігравати важливу роль через багатонаціональні сили в Україні.

"Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили гарантування безпеки після припинення бойових дій, а також надати допомогу в забезпеченні безпеки повітряного і морського простору України та відновленні Збройних сил України", - ідеться в заяві.

Крім цього, лідери підтвердили незмінну підтримку України і високо оцінили прагнення президента України Володимира Зеленського досягти справедливого і міцного миру. Зазначимо, що завтра Зеленський відвідає Вашингтон, щоб обговорити деталі завершення війни.

Також президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер поінформували лідерів, що завтра теж вирушать до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом і Зеленським.