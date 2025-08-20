ua en ru
Президент Латвії вважає передчасним обговорювати відправку військ в Україну

Латвія , Середа 20 серпня 2025 15:45
Президент Латвії вважає передчасним обговорювати відправку військ в Україну Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Говорити про те, чи братимуть участь латвійські солдати в забезпеченні миру в Україні, можна буде тоді, коли стане зрозуміло, якими будуть гарантії безпеки і яку роль візьмуть на себе країни Європи.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Якщо буде мирний договір або мирна угода з гарантіями безпеки, то йтиметься і про потенційну присутність країн Європи та країн-учасниць НАТО у гарантуванні цього мирного договору", - сказав Рінкевичс.

За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір, і зрозуміти які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки, якою буде роль європейських країн.

Президент Латвії зазначив, що з цього фактично виходитиме, якою буде роль Латвії у цьому процесі.

"Якщо ми говоримо про можливе відправлення наших солдатів до України в межах гарантування цього мирного договору, для реалізації гарантій безпеки, то насамперед у Латвії це рішення приймає Сейм, а до цього обговорює уряд та Рада національної безпеки. Але щоб говорити про все це, потрібно знати ясно всі деталі. Нині цього немає", - наголосив він.

Рінкевичс підкреслив, що над цим зараз працюють представники збройних сил країн-учасниць "коаліції рішучих".

"Але рішення немає. Коли буде більше ясності, будуть дискусії", - додав латвійський президент.

Своєю чергою прем'єр-міністр Евіка Сіліня, яка представляє Латвію в "коаліції рішучих", також акцентувала на тому, що рішення про відправлення солдатів може ухвалити тільки Сейм.

За її словами, у "коаліції рішучих" йшлося про те, що знадобиться від Латвії, якщо вона візьме на себе навчання в Україні.

"Але і про це потрібно буде конкретно вирішувати в той момент, коли буде більш ясне уявлення", - зазначила Сіліня.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України.

Подробиці щодо відправки військ в Україну обговорять найближчими днями. У переговорах візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі, а також глави оборонних відомств держав-членів Альянсу.

Додамо, Британія готова відправити свої війська в Україну для захисту неба та морських портів, але не буде наближати їх до лінії фронту з РФ.

Латвія Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
