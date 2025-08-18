Глава МЗС Німеччини виключив розміщення військ в Україні та назвав причину

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін вже розгорнув бригаду Бундесверу в Литві. Тому додаткове розміщення солдатів в Україні "стало б надмірним навантаженням для Німеччини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Таким чином, Вадефуль пояснив, чому його країна не планує розміщувати свій військовий контингент в Україні.

Водночас міністр підкреслив, що Берлін має відігравати ключову роль у забезпеченні миру в Україні.

"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", - додав він.

Що за бригаду Берлін розмістив у Литві

Німеччина розгорнула в Литві 45-ту бронетанкову бригаду Бундесверу, що є першим постійним розміщенням німецьких військ за кордоном після Другої світової війни. Це рішення стало частиною стратегії зміцнення східного флангу НАТО після російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Переговори про мирне врегулювання

Глава німецької дипломатії ставиться до можливих переговорів з обережним оптимізмом. Він вважає, що є шанс на серйозну розмову щодо припинення воєнних дій та подальшого мирного врегулювання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поїхав до Вашингтона 18 серпня разом із президентом України Володимиром Зеленським. Вадефуль зазначив, що Мерц не поїхав би, якби не розраховував на реальну можливість домовитися про перемир’я.