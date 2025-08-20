Чи буде Греція відправляти миротворчий контингент до України: відповідь речника уряду
Греція наразі не планує відправляти миротворчий військовий контингент до України в межах можливих гарантій безпеки.
Про це заявив речник уряду Греції Павлос Марінакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERT News.
"Тут будемо і ми, як і інші держави, щоби чітко відповісти, як саме допоможемо в такій справі, але не військами", - підкреслив він.
Коментуючи зустріч президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Марінакіс наголосив на "потребі негайного припинення вогню".
Він додав, що воля США, ЄС та Греції - забезпечити гарантії безпеки.
"Це не слід забувати ніколи. Греція - суверенна держава, яка передусім поважає міжнародне право і жодним чином не поступиться своїми позиціями щодо непорушності кордонів", - заявив речник, застерігши, що спроби всередині країни ставити під сумнів підтримку України "шкодять національним інтересам".
Він підкреслив, що Греція "стоïть проти будь-якого ревізіонізму та логіки порушення кордонів" і від початку на боці держави, яка обороняється.
Гарантії безпеки для України
Західні ЗМІ раніше повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін нібито не заперечує проти надання Україні гарантій безпеки від партнерів за логікою статті 5 НАТО. У якому форматі це може бути втілено, наразі невідомо.
Раніше Німеччина заявляла, що не виключає можливості розміщати військовий контингент в Україні, а Велика Британія прямо запевнила: готова відправити свій контингент уже в перший тиждень після набрання чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.
Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування. Йдеться про те, що іноземний контингент у тому чи іншому форматі міг би виступати фактором відлякування та гарантією від нового масштабного вторгнення РФ у майбутньому.