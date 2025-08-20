Естонія готова відправити до України одну роту своїх миротворців, - премʼєр

Водночас прем’єр наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі передчасно.

"Зараз ми на етапі підготовки до зустрічі президентів України і Росії. Якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може послідувати тристороння зустріч. Лише тоді цей процес може бути запущений", - зазначив він.

За його словами, тільки після зустрічі можна буде обговорювати, "як забезпечити безпеку, якими мають бути гарантії, який внесок зроблять США та Європа".

"Тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто і який внесок у неї зробить і які в неї перспективи", - додав Міхал.