Туреччина в межах гарантій теж допускає відправку військових до України, - Джелял

Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря. Також Анкара розглядає відправку військових до України в рамках гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Нарімана Джеляла в ефірі телемарафону.

"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - повідомив він.

Окрім морського розмінування, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні. Також, нагадав Джелял, Туреччина - одна з тих 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки.

"Ми вітаємо такі кроки від Туреччини", - додав посол.