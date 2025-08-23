ua en ru
Туреччина в межах гарантій теж допускає відправку військових до України, - Джелял

Туреччина, Субота 23 серпня 2025 16:57
Туреччина в межах гарантій теж допускає відправку військових до України, - Джелял Фото: посол України в Туреччині Наріман Джелял (РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря. Також Анкара розглядає відправку військових до України в рамках гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Нарімана Джеляла в ефірі телемарафону.

"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - повідомив він.

Окрім морського розмінування, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні. Також, нагадав Джелял, Туреччина - одна з тих 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки.

"Ми вітаємо такі кроки від Туреччини", - додав посол.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський також нещодавно заявляв, що Туреччина заявила про готовність взяти участь у гарантіях безпеки України, взявши на себе відповідальність за морську безпеку.

При цьому ще й Румунія може стати ключем до гарантій безпеки України у Чорноморському регіоні. Країна готова надати свої військові бази союзникам по НАТО.

