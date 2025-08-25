ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський хоче бачити в Україні військовий контингент "великих держав"

Понеділок 25 серпня 2025 18:02
UA EN RU
Зеленський хоче бачити в Україні військовий контингент "великих держав" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Важливо, щоб серед країн, які відправлять в Україну свій військовий контингент, були "великі держави".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив перед зустріччю з віцеканцлером та міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я думаю, що буде різний рівень залученості (країн до гарантій безпеки Україні - ред.), але не мені вирішувати й говорити про "boots on the ground" (війська на місці). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "коаліції рішучих". Це має значення. "Boots on the ground" - важливий фактор", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що для цього потрібне посилене фінансування ЗСУ, а також усієї української військової сфери - передусім вітчизняного виробництва дронів.

Відправка військ в Україну

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Зокрема, у Німеччині заявили, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Велика Британія прямо наголосила на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що його країна не відправлятиме війська в Україну.

За його словами, серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де 5000-6000 військовослужбовців постійно займаються підтримкою безпеки, а також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили