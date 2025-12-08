ua en ru
Трамп заявив про розчарування: Зеленський досі не прочитав мирну угоду США

Понеділок 08 грудня 2025 02:55
Трамп заявив про розчарування: Зеленський досі не прочитав мирну угоду США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський досі не ознайомився з мирним планом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, яким буде його наступний крок у переговорах з Україною і Росією після консультацій минулого тижня. На що лідер США відповів:

"Ми розмовляли з президентом Путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому", - заявив президент США.

Також він додав, що Росія хотіла б усю Україну, але все ж таки згодна з мирною угодою, і зокрема команда президента України підтримує документ. Але чи згоден сам Зеленський - він не знає.

"Його команді вона подобається. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом - ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", - сказав Трамп.

Також глава Білого дому знову заявив про те, що вважав, що вирішення війни в Україні буде трохи легшим, але це виявилося не так: "Це дуже важка війна, дуже жорстка".

Мирний план США

Нагадаємо, у листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні, який містив 28 пунктів.

Первісна версія документа відверто була вигідна Росії. У зв'язку з цим делегації України та США близько двох тижнів проводили консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Паралельно відбувалася робота і з Росією. 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб обговорити з главою Кремля Володимиром Путіним уже доопрацьований план.

Через кілька днів після обговорень російський диктатор повідомив, що відхилив деякі пропозиції, а також поінформував, що документ складається з 27 пунктів і США розділили його на 4 "пакети".

Виданню NYT вдалося дізнатися, що один із "пакетів" стосується обмеження української армії та дальності ракет, а інші три - територіальних поступок, економічного співробітництва США та РФ після війни, та ширші питання безпеки Європи.

Додамо, що в суботу, 6 грудня, у Зеленського відбулася телефонна розмова з Віткоффом і Кушнером. За словами джерел Axios,сторони обговорювали території та гарантії безпеки. Щодо другого питання фактично досягнуто згоди.

Також у вечірньому зверненні 7 грудня Зеленський заявив, що чекає на секретаря РНБО Рустема Умерова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова в Європі. Зокрема, на їхню доповідь про переговори і про те, що сказали американцям під час зустрічі в Кремлі.

