Предложение от "Газпрома" и возвращение кораблей: новости за 18 ноября

Коллаж РБК-Украина

РФ вернула захваченные украинские корабли, ГБР направило в ГПУ проект подозрения Порошенко, НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" официальное предложение. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 18 ноября, - в материале РБК-Украина

Россия вернула захваченные украинские корабли

Российская Федерация вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в Керченском проливе в 2018 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН, который ранее обязал Россию сделать это. "Это никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - заявил Песков.

ГБР направило в ГПУ проект подозрения Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" официальное предложение относительно транзита газа

НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" официальное предложение по транзитному контракту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Facebook.

Он отметил, что документ поступил по факсу. В компании предоставят ответ российской стороне после изучения документа.

Прокуратура завершила расследование о завладении имущества "ВТБ Банка" на 100 млн гривен

Киевская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о завладении имущества неплатежеспособного "ВТБ Банка", который находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на сумму более 96 млн гривен.

Сообщается, что схему по завладению имущества организовали директор частного общества и частный нотариус. Они перерегистрировали право собственности на 11 объектов, еще 14 объектов планировали перерегистрировать.

Главу "Укрэксимбанка" отпустили под залог

Печерский районный суд Киева отпустил под залог главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Руководителя отпустили под залог в размере почти 3 млн гривен. Таким образом, суд отклонил ходатайство прокуроров о взятии его под стражу.

Глава "Укрэксимбанка" подозревается в содействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича.

В Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах

Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 22 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что 18 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

ВАКС арестовал все имущество Дубневича

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал все имущество нардепа Ярослава Дубневича. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам источника, заседание антикоррупционного суда, на котором было арестовано имущество Дубневича, проходило в закрытом режиме. "Это означает, что решение суда является засекреченным", - добавил источник.

Портнов приходил в Офис президента из-за угроз журналистам "Радио Свобода"

Адвокат Андрей Портнов обратился к Офису президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода" о публикации персональных данных водителя съемочной группы программы "Схемы". Об этом сообщает Офис президента. В ОП заявили, что приняли к сведению "аргументы Портнова".

Напомним, на прошлой неделе Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины на первом заседании заслушал информацию правоохранительных органов о расследовании в связи с угрозами журналистам "Радио Свобода".

Харькове произошло ЧП с Boeing 737

Самолет с сотнями украинских туристов, летевший из Египта в Харьков, едва не разбился из-за сильного тумана. Посадить авиалайнер удалось лишь благодаря профессионализму экипажа, при этом самолет совершал посадку два раза.

ЧП произошло перелета из Шарм-эль-Шейха в Харьков. Boeing 737 попал в сильный туман и не мог долететь до Харькова из-за нехватки топлива.

Украинец фантастическим нокаутом стал чемпионом мира: видео яркого боя

Украинский кикбоксер Роман Крыкля стал чемпионом мира в полутяжелом весе - боец смешанных единоборств (ММА) на турнире One Championship эффектным нокаутом победил соперника Тарика "Танка" Хабеза из Марокко.

Во втором раунде (всего должно было быть 5) уроженец Харьковской области несколько раз отправлял действующего чемпиона на канвас. Рефери остановил бой на 43 секунде после очередного нокдауна и присудил украинцу победу техническим нокаутом (фото, видео).